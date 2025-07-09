С нового учебного года белорусские школьники перейдут на деловой стиль

С началом нового учебного года белорусские школьники перейдут на деловой стиль одежды. Это станет обязательным правилом для всех. Наш легпром уже активно работает над созданием коллекции качественной и современной школьной формы. Отдельное внимание износостойкости и практичности.

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Наталия Мороз, зампредседателя концерна "Беллегпром": "Предприятие легкой промышленности Республики Беларусь ежегодно выпускает порядка миллиона изделий, которые можно отнести к элементам одежды делового стиля для школьников. При выпуске коллекции делается упор на качество продукции, потому что мы используем ткани натуральные. Наша продукция соответствует всем требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза".

Министерство образования предлагает ввести новые элементы в школьную форму: значки, галстуки и эмблемы. Главная задача – создать единый образ ученика. Он должен соответствовать образовательной среде и учитывать пожелания родителей, учителей и самих школьников.

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Наталья Кулеш, директор ЗАО "Калинка": "Мы готовимся к этому заранее. В первую очередь всегда рассматривается аналитика продаж прошлых сезонов, особенно последнего, учитывая, что мы предлагаем порядка 100 моделей. Есть модели, которые сильно пользуются спросом, средне пользуются спросом или не очень пользуются. Проводится маркетологами и разработчиками полный анализ. Ставится задача по разработке определенных видов. В 2025 году это предметы гардероба делового стиля".