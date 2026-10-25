С первых дней вместе: главные ценности и инвестиции современного белорусского папы

Глава семьи, главный советчик и пример для подражания - это все про отца. Сегодня роль мужчины в семье становится более осознанной: сильная половина человечества наравне с женщинами инвестирует в принципиальные ценности - семью и детей. А отцовство в Беларуси - незыблемый национальный приоритет и основа демографической безопасности.

На законодательном уровне этот статус закреплен в Конституции, а праздник День отца получил официальное признание.

"Когда дети вырастут, не вспомнят, сколько ты зарабатывал, где ты работал, на скольких работах ты работал - они вспомнят, сколько ты времени с ними провел", - уверен многодетный отец Михаил Филистович. Эти золотые слова, проверенные поколениями и лично семьей Филистович.

Спустя 16 лет супружества в семье воспитывают семерых сыновей и четырех дочек

О счастье, умноженном на 11, Михаил даже и не мечтал. Но у небес на молодого человека были свои планы. Сегодня спустя 16 лет супружества вместе с женой Олесей они воспитывают семерых сыновей и четырех дочек! Отцовство - ремесло непростое - признается многодетный папа. Самое сложное в этой роли - быть примером для подражания.

Михаил Филистович, многодетный отец: "К девочкам нужен особый подход, с мальчиками нужно быть строже. Но в любом случае, как бы мы их не воспитывали, они смотрят на то, как мама с папой живут".

Запланировать день в большой семье - практически всегда задача со звездочкой. Здесь надо быть готовым к импровизации. Логистика, школа, кружки, приемы у врачей и, конечно, дела бытовые. На первый взгляд - все как у всех. И все же, у Филистовичей есть одно правило, которого придерживаются несмотря ни на что: неизменно быть рядом!

Олеся Филистович, многодетная мама: "Он слишком хороший папа. Дети очень уважают его. Он терпеливый и выносливый, не сторонник жесткого воспитания - у него все проходит очень мягко и лояльно".

Главное достижение и гордость Михаила и Олеси - дети. Самому младшему Коле всего 8 месяцев. А вот старшей Маше уже 16. И для каждого из них папа - особенный человек в жизни.

Без запретных тем: почему к отцу Николаю из лидской деревни едут со всей Беларуси

Иерей Николай Охотницкий, настоятель прихода храма Святителя Николая Чудотворца в деревне Лебеда Лидского района: "Я когда-то, собираясь идти в школу, позвонил педагогам и попросил, чтобы дети написали вопросы, на которые после беседы я могу ответить. И вот когда я развернул бумажки - их было около 20, - в каждой первым был вопрос: "Месси или Роналду?" Они пытались идентифицировать меня: свой я или чужой".

В общении и служении Богу и людям - он не ограничивается стенами храма. В его беседах нет запретных тем. А за духовной поддержкой и дельным советом к Отцу Николаю сегодня едут со всех уголков Беларуси и даже России. С подрастающим поколением у отца Николая особые отношения. То ли семейные корни -мама учительница младших классов, то ли призвание - жизненное или Господнее.

В Можейковской школе Лидского района отец Николай частый гость. Ребята с нетерпением каждый раз ждут с ним встречи. Неудивительно, такие фундаментальные ценности, как семья, дом, преемственность поколений из его уст звучат особенно весомо. Батюшка воспитал двоих детей и четверых внуков. А супружеская летопись отсчитывает уже 5-й десяток.

Елена Колосовская, учитель Можейковской средней школы:

"Отец Николай является духовным отцом не только для детей, но и для нас, взрослых. В школе, когда он приходит к деткам, мы можем спросить у него какой-то свой совет. Я лично очень часто обращаюсь к нему за помощью, за советом. Его советы действенные и они изменяли мою жизнь к лучшему".

Духовным отцом для сотен людей - Николай Охотницкий стал не сразу. Служение начал нести тогда, когда за плечами накопился внушительный житейский опыт. В 40 лет осознал - может и должен быть полезным людям. И вот уже два десятилетия верно держит слово в небольшом храме святителя Николая Чудотворца.

"Мое духовное кредо - это человек, который стоит перед тобой, человек которого привел Бог, и скажем, так неся свое служение, я очень забочусь о том, чтобы человек передо мной, как перед любящим отцом или как перед врачом, не имел не стеснения, ни закрытости какой-то".

Современный белорусский папа

В Беларуси в 2026 году День отца отметили в 5-й раз. И что интересно: образ отца в современном обществе меняется. Все чаще отцов можно встретить на детских площадках, в поликлиниках, на родительских собраниях. Тенденция, которая однозначно не может ни радовать.

Что до статистического портрета, то сегодня отец - чаще всего белорус. Он женат и живет в городе. Как правило, воспитывает двоих детей. Имеет высшее или среднее специальное образование, работает в строительной сфере или обрабатывающей промышленности.

А вот участие мужчин в жизни семьи в Беларуси закреплено на законодательном уровне. Здесь социальная политика выстроена таким образом, чтобы папам было комфортно и выгодно вовлекаться в воспитание детей с первых дней их жизни.

Одна из ключевых гарантий - отцовский отпуск

Одна из ключевых гарантий - отцовский отпуск. Так, при рождении ребенка молодой отец имеет право на отпуск до 14 дней. Популярность такого краткосрочного отпуска в Беларуси выросла с 2 % в 2020 году до 10 % в 2024-м. Гарантией пользуется каждый 10-й новоиспеченный папа. Наряду с этим предоставляются отпуск по уходу за ребенком до 3 лет и больничный лист. Для многодетных отцов действуют дополнительные преференции.

Юлия Бердникова, замминистра труда и социальной защиты Беларуси:

"В Беларуси отцы, воспитывающие детей, имеют право на дополнительные оплачиваемые выходные дни или сокращение рабочего времени. В первую очередь это касается многодетных отцов, воспитывающих троих и более детей в возрасте до 16 лет, либо ребенка-инвалида до 18 лет. Они могут воспользоваться одним свободным от работы днем в неделю. В качестве альтернативы, по согласованию с нанимателем, рабочий день может быть сокращен на один час. Важно подчеркнуть, что в обоих случаях за работником полностью сохраняется его средний заработок".

Быть папой не просто семейный статус. Ежедневный осознанный труд. Отцовство меняет приоритеты, закаляет характер, учит безусловной любви и ответственности. А место рядом с его крепким плечом - территория абсолютной безопасности, тепла и защиты.