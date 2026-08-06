С сентября в Беларуси меняются подходы в организации школьного питания

С сентября в белорусских школах меняются подходы к организации питания - соответствующие постановление подписал премьер-министр. Корректировки затронут школьное меню (блюда станут вкуснее и полезнее), возрастные нормы, стоимость обедов, а также ассортимент продукции в буфетах.

Адаптировать меню под реальные вкусы детей, оптимизировать работу столовых и усилить контроль качества - таковы главные цели обновленного стандарта. Одно из новшеств касается одноразового питания: для него вводится единый комплекс.

В первую смену школьники получат второй завтрак, а во вторую - полдник. Меню включает три обязательные позиции: свежий салат, горячее блюдо и напиток. Кроме того, комбинаты школьного питания получат больше гибкости. На основе регулярных опросов и мониторинга вкусов учеников специалисты смогут оперативно обновлять рацион в каждой конкретной школе.

Владимир Долженков, замминистра образования Беларуси: "Раньше было распределение учащихся на две группы по питанию. Это 6-10 лет и 11-18. Теперь принято решение разделить на три группы по классам: 1-й - 5-й, 6-й - 8-й и 9-й - 11-й. Кроме того, с 1 сентября на 5 % увеличиваются натуральные нормы во всех учреждениях образования. И одна из новаций, которую мы вводим с 1 января 2027 года, - все денежные нормы будут автоматически пересчитываться в зависимости от потребительских цен на продукты питания".

Что касается самого рациона, то школьное меню станет разнообразнее. Расширяется ассортимент продуктов, разрешенных в детском питании. В рацион официально включили качественные готовые полуфабрикаты из мяса, рыбы и овощей. Сняты и некоторые прежние табу, в том числе по использованию мясных паштетов и хлебобулочных изделий.

Преобразится и буфетная зона. Появятся торговые автоматы с едой и напитками, полезными для детей. Акцент в ассортименте будет сделан на отечественных производителях. К новой системе питания белорусские школы перейдут уже в начале этого учебного года.