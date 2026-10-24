С. Сивец: Ценить природные ресурсы - конституционная обязанность каждого

Ценить богатейшие природные ресурсы Беларуси - конституционная обязанность каждого гражданина. Об этом 24 октября напомнил Председатель Конституционного суда Сергей Сивец во время акции "Дай лесу новае жыццё". Но важно, чтобы эта ответственность проявлялась не на словах, а в конкретных поступках.

Сергей Сивец, председатель Конституционного суда Беларуси:

"По пути сюда мы все обратили внимание, в насколько красивой, благополучной стране мы живем. Насколько действительно радует глаз все это великолепие, которое мы наблюдаем. И очень хочется, чтобы это великолепие досталось не только нам, но и нашим детям, внукам, всем последующим поколениям. Я вам хочу сказать, что родившись в этой стране, повзрослев в этой стране, встав на крыло, найдя свое место в жизни, наверное, это малая толика того, что мы можем отдать в качестве благодарности нашей родине".

Вера Яковлева, главный бухгалтер секретариата Конституционного суда Беларуси:

"Замечательная акция, очень ее люблю. Вы знаете, в свое время мне моя бабушка рассказывала, как они в молодости собирались всей молодежью и садили дубы. Никакой акции не было, но этот ее рассказ у меня остался на всю жизнь. Я считаю, что это замечательно, когда мы садим лес для своих будущих поколений, для детей, внуков".

Всего судьи Конституционного суда высадили 2 га сосен и берез.