С верой в чудо и добро: как праздник Медового Спаса отмечают в Голубой кринице

Сохранение народных традиций - одна из особенностей белорусской культуры. Сегодня в Маковей (или как еще называют этот праздник Медовый Спас), собирают урожай на пасеках. А верующие посещают криницы, наделяя их особой силой.

Голубая криница - природная жемчужина Могилевского региона

Именно сюда устремляются тысячи паломников и туристов со всей страны и зарубежья, чтобы прикоснуться к истокам.

Криница принимает сотни тысяч туристов и паломников

Благоустроенное, ухоженное место. Привести его в порядок потребовал в свое время Президент. Сегодня криница принимает сотни тысяч туристов и паломников ежегодно. Популярен и праздник Маковей. Сакральный старт - крестный ход и освящение воды, которая, кстати, из-за меловых отложений имеет необычный, часто бирюзовый цвет и всегда одну и ту же температуру.

Архимандрит Афанасий (Соколов), ректор Минской духовной академии: "Имеются еще особые места, которые с древности привлекают людей. Одно из них это Голубая криница или Синий Колодец, как говорили в старину. Наши далекие предки здесь когда-то стали христианами, здесь приняли крещение. Поэтому такие места в церковные праздники собирают людей. Люди тянутся к святости, к свету, к чистоте".

Увезти с собой немного криничной воды - давняя традиция

А еще обязательно нужно перейти три раза ледяной, как кажется, ручей криницы. Участники такого обряда не сдерживают эмоций.

Светлана Езерская, председатель Славгородского районного совета депутатов: "Не только нематериальная историко-культурная ценность, но и памятник природы республиканского значения. Сегодня с этим источником связана вера в чудо, вера в прекрасное, вера в доброе. Мы всегда были мирным народом. И наши традиции были связаны с домом, с семьей, с благополучием, с нашей родиной. Все делаем, чтобы ее сохранить. Столько людей приезжает, и вы сегодня сами видите, на праздник".

Ярмарка у Голубой криницы

Здесь же, у Голубой криницы, развернулась ярмарка. Ремесленники делятся секретами мастерства. Свои угощения предлагают местные сыровары и пчеловоды.

А еще у каждого такого праздника - свой музыкальный колорит. На Голубой кринице - от славгородских артистов мастер-класс, чтобы песня осталась в душе.

Кстати, Голубая криница находится на территории республиканского заказника. Его площадь почти 15 тыс. гектаров. Пойменные леса, редкая фауна - место для отдыха перелетных птиц. Сохранить все это - задача для каждого из нас.