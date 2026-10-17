С видами Витебщины и весом в 100 кг: главный каравай "Дожинок" удивил гостей в Миорах

Витебский регион Беларуси 17 октября празднует областные "Дожинки". В этом году аграрии Витебщины вырастили и убрали достойный урожай всех сельхозкультур. Только зерновых и зернобобовых они добавили в республиканский каравай почти миллион тонн.



Впервые в истории области валовой сбор маслосемян рапса составил около 150 тыс. тонн.

Поздравление участникам и гостям фестиваля-ярмарки направил Президент Беларуси.

В Витебской области в 2026 году вырастили и убрали достойный урожай Об этом Лукашенко заявил, поздравляя участников и гостей областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2026" в Миорах

Праздник принимают Миоры. Там уже прошло торжественное чествование лидеров жатвы. В праздник в городе развернулись тематические подворья и локации с угощениями, открыт музей хлеба, все районы представили дожиночные снопы.

Украшением выставочных павильонов стали ароматные караваи. Самый большой - в 5 ярусов - весит почти 100 кг! Он отражает труд хлеборобов на благо родного региона.

Татьяна Коваленко, главный технолог ОАО "Витебскхлебпром":

"Нижняя часть каравая украшена панорамными видами Витебщины, ее озерами, реками. Благополучие всей нашей страны зависит от крестьянского труда, труда хлеборобов, гордость за всю нашу страну и за труд. И наш каравай олицетворяет все это".

Гостей "Дожинок" райцентр встречает обновленным. Преобразились более 150 объектов. Особое внимание было уделено капремонту дорог, жилых домов, соцсфере.



Праздник в самом разгаре. Работают ярмарки, выставка сельхозтехники, колоритную программу для гостей подготовили артисты.