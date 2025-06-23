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С воинскими почестями. В Чаусском районе перезахоронили бойцов Красной армии
Беларусь помнит каждого и свято сохраняет историческую правду. В Чаусском районе с почестями перезахоронили останки пятерых бойцов Красной армии. Они обнаружены в апреле 2025 года при участии бойцов клуба "Виккру" и 52-го специализированного батальона Минобороны. Память героев почтили минутой молчания.
"Мы находимся там, где буквально проходила первая линия обороны. Держались до последнего. Здесь земля полита кровью", - рассказал руководитель военно-патриотического поискового клуба "Следопыт" Сергей Тагаев.
Анатолий Матюлин, председатель Чаусского районного Совета депутатов:
"Мы думаем о тех людях, которые сложили свои головы за то, чтобы жили будущие поколения. В том числе и у меня дедушка погиб, он похоронен на польской земле. Мы никому не должны отдать свою Победу".
Погибшие герои теперь покоятся в братских захоронениях населенных пунктов Хильковичи, Кузьминичи и Сутоки.