С воинскими почестями. В Чаусском районе перезахоронили бойцов Красной армии

Беларусь помнит каждого и свято сохраняет историческую правду. В Чаусском районе с почестями перезахоронили останки пятерых бойцов Красной армии. Они обнаружены в апреле 2025 года при участии бойцов клуба "Виккру" и 52-го специализированного батальона Минобороны. Память героев почтили минутой молчания.

"Мы думаем о тех людях, которые сложили свои головы за то, чтобы жили будущие поколения. В том числе и у меня дедушка погиб, он похоронен на польской земле. Мы никому не должны отдать свою Победу".