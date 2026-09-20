С юбилеем, хранители леса! Лесному ведомству Беларуси исполняется 90 лет

Краткий пересказ от ИИ

Бережное отношение, забота и сохранение белорусской природы. 20 сентября в Беларуси отмечают День работников лесного хозяйства.

Это те, кто ежедневно на страже лесов, которые, к слову, занимают более 40% территории нашей страны. Отрасль сочетает многолетние традиции и современные технологии: от цифрового мониторинга до передовых питомников. А еще ведомство в этом году отмечает юбилей - 90 лет.

Результат такой многолетней работы - не менее 30 тыс. гектаров новых насаждений.

"Легкие Европы" - такой достойный статус носят белорусские леса, и площади увеличиваются. Об том говорят и цифры. В сравнении с 2025 годом количество лесных массивов на территории страны увеличилось на 2,2 %. Сегодня 40,5 % Беларуси - это не только производственные леса, но и заповедники, национальные парки, заказники, а также памятники природы.

Если детально рассмотреть регионы - лидерство удерживает Гомельская область. Здесь лесом покрыто почти 47 % территории. В Витебской показатель достигает чуть больше 42 %, в Могилевской - около 40 %. Лесистость Минского региона насчитывает чуть больше 38,5 %, а в Брестской и Гродненской областях показатель процента чуть выше 36.

Но за каждой цифрой стоит ежедневный труд специалистов, который сочетает в себе современные подходы и государственную поддержку. В итоге мы получаем: сохранение и приумножение одного из главных национальных сокровищ - белорусского леса.

С чего начинается лес? В Копыльском питомнике выращивают порядка 10 лесообразующих пород и полсотни различных сортов растений. Площадь более 8,5 гектаров, а вот коллектив небольшой: 7 человек, из них - 6 лесоводов и 1 тракторист. Но и этого достаточно.



Питомник закрывает не только потребности своего лесхоза, но и поставляет молодняк по всей стране. В целом, по республике ежегодно выращивают около 350 миллионов сеянцев, а объемы производства посадочного материала с закрытой корневой системой с 2010 года увеличились в семь раз.

Но зеленые храмы -это не только природное богатство и экология, а еще часть экономического сектора. Древесина идет на мебельное и бумажное производство, а сырьевые остатки перерабатывают в пеллеты. Это экологичное топливо сегодня крайне востребовано на внутреннем и внешнем рынках. Не стоит забывать и о дровах.

Современные лесхозы давно вышли за рамки одной лишь заготовки древесины и охраны. Сегодня здесь активно развивают побочное лесопользование: от сбора березового сока до собственных пасек.

Более одного гектара леса на каждого жителя - показатель, которым могут похвастаться немногие государства. За последние три десятилетия в стране существенно выросли не только запасы древесины, но и объемы глубокой переработки. Этот успех, как доказательство: Беларусь входит в первую десятку лесных государств Европы.