Сегодня Международный день инвалидов. Эта дата призвана привлечь внимание к созданию безбарьерной среды и равенству возможностей во всех сферах жизни.

В нашей стране к людям с ограниченными возможностями всегда особое отношение. Их в Беларуси свыше полумиллиона человек. Профессиональные трудовые рекомендации, рост выплат, доступная среда. Министерство труда и соцзащиты отмечает существенный прогресс в решении проблем людей с инвалидностью.

Например, за 5 лет пенсии выросли почти в 1,8 раза. Одной из важных новаций в сфере инклюзии стала новая норма в Трудовом кодексе - альтернатива свободному от работы дню - возможность сократить рабочий день на час.