Поймать рыбу и не оказаться в сетях защитников флоры и фауны. С 10 апреля во всех областях Беларуси действуют ограничения на рыбалку в связи с нерестом. А чтобы у любителей активного отдыха не возникло соблазна закинуть в реку невод, инспекторы природоохраны запустили кампанию по добровольной выдаче запрещенных орудий лова. Вместе с тем, в инспекции напоминают: период нереста для браконьера - время убытков. Ущерб, принесенный природе, исчисляют по тройной таксе. Как не попасть в реку нарушений, расскажет Елизавета Лакотко.

Петр Петрович - не только рыбак со стажем, но и нарушитель бывалый. Защитники флоры и фауны познакомились с ним еще 9 лет назад. Тогда мужчина рыбачил острогой. А позже попался на добыче сетями. Теперь же любитель промысла настаивает, что с нелегальной ловлей завязал.

Рыбак со стажем сдал весь невод, который остался в его арсенале. Законы таковы, что если у вас имеются даже старые дедовские сети или остроги, не исключено, что придется заплатить штраф. Чтобы избежать неприятных ситуаций, инспекторы природоохраны запустили акцию по добровольной выдаче запрещенных орудий лова. Эта кампания действует впервые и освобождает от административной ответственности.

Шанс избежать дополнительно штрафа за хранение запрещенных орудий лова, инспекторы предоставляют даже тем, кого задерживают с неводом на водоеме. Например, в Лепельском районе мужчина сетью поймал 5 рыбешек. Во время оформления протокола, он признался, что дома спрятано еще 2 сетки, и готов их отдать. За незаконную рыбалку нарушителю будет назначен штраф, а за хранение сетей - нет.

Весной рыбы проходят важнейший жизненный цикл - период нереста. Поэтому сейчас во всех областях Беларуси действуют ограничения на добычу рыбы. Ловить ее можно только с берега и одним крючком. Нерест продлится до начала июня.

Сами любители активного отдыха с негативом относятся к браконьерам. На промысел легальные рыбаки выходят, чтобы пообщаться, насладиться природой и отдохнуть от городской суеты. А улов - это уже дело десятое.