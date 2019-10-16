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С 10 ноября на территории Бреста и Гродно заработает единый безвиз
Организованные тургруппы смогут посетить и другие регионы
Организованные туристические группы смогут находиться не только на безвизовой приграничной территории Брест - Гродно, но и посетить остальные регионы при следовании по разработанному маршруту путешествия. Сегодня 73 страны могут делегировать своих путешественников в наши регионы.
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