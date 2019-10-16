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С 10 ноября на территории Бреста и Гродно заработает единый безвиз для иностранных туристов

С этой даты путешественники смогут въезжать и выезжать через любые пропускные пункты данных областей и находиться на этой территории до 15 суток. Напомним, в безвизовую приграничную территорию Брест - Гродно входят центры регионов, а также 12 районов областей.

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