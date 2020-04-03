С 11 мая в столице начнут отключать горячую воду

Отключать горячую воду на две недели в столице начнут с 11 мая. Точного графика по адресам пока нет - он появится минимум за месяц до начала работ. В этом году отремонтируют транзитную магистраль номер 41 длительностью более трех километров. Она связывает ТЭЦ-4 и пиковые водонагревательные котельные. Также проведут реконструкцию тепловой магистрали номер 58. Она связывает и обеспечивает микрорайон Уручье. Основные работы пройдут около Национальной библиотеки. Если тепловые испытания пройдут успешно, горячую воду включат раньше.