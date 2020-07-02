С 13:00 в центре Минска будет ограничено движение транспорта

В связи с подготовкой к празднованию Дня Независимости в центре Минска сегодня будет ограничено движение транспорта. С часу дня на 1,5 часа перекроют проспект Независимости от Ленина до Козлова. В связи с чем общественный транспорт меняет схему движения. ГАИ просит водителей днем внимательно выбирать маршрут, чтобы избежать пробок.