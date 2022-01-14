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С 14-го по 16-е января Ботанический сад впервые откроет двери в закрытый коллекционный фонд
Агавы, хавортии и "живые камни". Окунуться в лето и познакомиться с редкими растениями можно в Ботаническом саду. Тут всего на три дня - с 14-го по 16-е января - впервые откроют двери в закрытый коллекционный фонд. Только суккулентов посетители увидят более 8 сотен видов и сортов.
Чтобы гости могли полностью погрузиться в лето, специалисты проведут экскурсию и по оранжерее цитрусовых растений. Там можно оценить разнообразие сортов лимонов, апельсинов, мандаринов и грейпфрутов. В коллекции более 100 видов. Четыре сорта - собственная селекция.
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