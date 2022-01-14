С 14-го по 16-е января Ботанический сад впервые откроет двери в закрытый коллекционный фонд

Агавы, хавортии и "живые камни". Окунуться в лето и познакомиться с редкими растениями можно в Ботаническом саду. Тут всего на три дня - с 14-го по 16-е января - впервые откроют двери в закрытый коллекционный фонд. Только суккулентов посетители увидят более 8 сотен видов и сортов.