С 15 февраля в Беларуси начнут выдавать сертификаты о вакцинации с QR-кодом

С завтрашнего дня в Беларуси вводится новый формат сертификата о вакцинации. В нем добавят QR-код для мобильного приложения "Путешествую без COVID". При этом сертификаты старого образца будут считаться действительными до указанной на нем даты. Также появится единая информационная система - учета лиц, которые прошли иммунизацию. Формирование сертификата будет по желанию граждан, а вот внесение сведений станет обязательным. На время тестовой эксплуатации сертификаты будут выдаваться бесплатно. С апреля информационная система заработает по всей стране.