С 15 июля граждане 73 государств смогут сделать в Беларуси прививку от COVID-19

При этом отправил такие же письма президентам исторически дружественных стран - Польши, Молдавии, Турции, Казахстана, Словакии, Венгрии, Румынии и канцлеру Германии. Получил размытый ответ только от посольств Казахстана и Румынии, все остальные не ответили.

Вот что пишет Евгений Шевченко, цитата