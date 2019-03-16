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С 17 марта розничные цены на автомобильное топливо увеличиваются на одну копейку

Как сообщили в пресс-службе Белнефтехима, с 17 марта розничные цены на автомобильное топливо увеличиваются на 1 копейку. Как пояснили в концерне, цены изменяются с целью компенсации затрат НПЗ.

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