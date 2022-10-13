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С 17 по 28 октября в Минске будет закрыт один из выходов станции метро "Пушкинская"

С 17 по 28 октября в Минске будет закрыт один из выходов станции метро "Пушкинская"

В связи с проведением ремонтных работв период с 17 по 28 октября будет полностью закрыт выход № 2-1 станции метро "Пушкинская". Об этом говорится в Telegram-канале Минского метрополитена.

Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.

Фото: БелТА

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