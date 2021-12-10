Елочные базары в Беларуси начнут работу с 18 декабря
До Нового года остается совсем немного времени. Ароматная хвоя - способ создать новогоднее настроение и почувствовать приближение праздника.
Уже на следующей неделе символы Нового года можно будет приобрести на елочных базарах. С 18 декабря площадки откроются в Брестской области, в Витебском, Гродненском и Минском регионах торговые точки с вечнозелеными деревьями заработают 20 декабря, на день позже - в Могилевской области, а с 22 декабря базары зашумят в Гомельской области и в столице.
Что касается цен на хвойные деревья, лесничества страны будут реализовывать ели высотой до 1 метра за 19 рублей, до 2 метров - за 26, а самые высокие трехметровые новогодние деревья можно будет приобрести за 33 рубля. О том, как главные символы наступающих праздников выращивают, какие виды хвойных сейчас в тренде и можно ли использовать вечнозеленое дерево и после встречи Нового года? Илья Цветков погрузился в новогоднюю атмосферу.
Выращивание символов Нового года
К главному зимнему празднику в Смолевичском лесхозе всегда готовы заранее. Каждую весну здесь высевают и выращивают хвою всех цветов и размеров. Специалисты питомника внимательно следят за саженцами на территории в 20 гектаров. Чтобы елка была пышной и симметричной, между стволами оставляют определенное расстояние, деревья подкармливают специальными удобрениями.
Елки в кадках - забота о природе
Первые покупатели уже заезжают за новогодним настроением. Заранее приобретают деревья в кадках. После праздников их можно высадить на приусадебном участке - тем самым украсить его и одновременно сохранить дерево - практично и с заботой о природе.
Елки в кадках все чаще становятся альтернативой обычным срубленным деревьям. Выбрать теперь в таких горшках можно не только классическую европейскую ель, но и вот такую, голубую колючую.
Но за елкой в контейнере с землей нужен особый уход. Чтобы дерево не осыпалось, важно соблюдать определенный температурный режим, ведь молодые хвои не любят перегрева.
"Колючие" плантации в лесу
В так называемых школьных отделениях питомников растут елки-тинейджеры - до двух метров. Когда деревья подрастают, то их пересаживают на лесные новогодние плантации. Так, в густом лесу Смолевичского района сейчас больше 6 тысяч пышных елей. Деревья уже окрепли, набрали нужную высоту. Совсем скоро их начнут развозить по всей стране.
Мы сейчас находимся на эксплуатационной площадке, где выращиваем новогодние деревья. Вырубаем в среднем по 60-80 единиц в сутки. Конечно же, территория охраняется, лесники следят за незаконной вырубкой.
Елочные базары откроются на следующей неделе
Самостоятельно заниматься вырубкой елей запрещено. За это грозит штраф. А вот приехать на лесосеку вместе с лесничими и забрать понравившийся экземпляр, можно, специалисты сами помогут подобрать дерево.
Уже на следующей неделе по всей стране откроются елочные базары. На площадках традиционно предложат ели, сосны и пихты. Планируют реализовывать букеты и композиции из хвойных веток. В среднем стоимость зеленых красавиц составит от 17 до 33 рублей.
Активную торговлю будут вести в Минске и возле столицы: в Боровлянах, Сенице, Валерьяново. Точные адреса точек продаж можно найти на сайте Министерства лесного хозяйства.