Елочные базары в Беларуси начнут работу с 18 декабря

До Нового года остается совсем немного времени. Ароматная хвоя - способ создать новогоднее настроение и почувствовать приближение праздника.

Уже на следующей неделе символы Нового года можно будет приобрести на елочных базарах. С 18 декабря площадки откроются в Брестской области, в Витебском, Гродненском и Минском регионах торговые точки с вечнозелеными деревьями заработают 20 декабря, на день позже - в Могилевской области, а с 22 декабря базары зашумят в Гомельской области и в столице.

Что касается цен на хвойные деревья, лесничества страны будут реализовывать ели высотой до 1 метра за 19 рублей, до 2 метров - за 26, а самые высокие трехметровые новогодние деревья можно будет приобрести за 33 рубля. О том, как главные символы наступающих праздников выращивают, какие виды хвойных сейчас в тренде и можно ли использовать вечнозеленое дерево и после встречи Нового года? Илья Цветков погрузился в новогоднюю атмосферу.

Выращивание символов Нового года

К главному зимнему празднику в Смолевичском лесхозе всегда готовы заранее. Каждую весну здесь высевают и выращивают хвою всех цветов и размеров. Специалисты питомника внимательно следят за саженцами на территории в 20 гектаров. Чтобы елка была пышной и симметричной, между стволами оставляют определенное расстояние, деревья подкармливают специальными удобрениями.

Елки в кадках - забота о природе

Первые покупатели уже заезжают за новогодним настроением. Заранее приобретают деревья в кадках. После праздников их можно высадить на приусадебном участке - тем самым украсить его и одновременно сохранить дерево - практично и с заботой о природе.

Елки в кадках все чаще становятся альтернативой обычным срубленным деревьям. Выбрать теперь в таких горшках можно не только классическую европейскую ель, но и вот такую, голубую колючую.

Но за елкой в контейнере с землей нужен особый уход. Чтобы дерево не осыпалось, важно соблюдать определенный температурный режим, ведь молодые хвои не любят перегрева.

"Колючие" плантации в лесу

В так называемых школьных отделениях питомников растут елки-тинейджеры - до двух метров. Когда деревья подрастают, то их пересаживают на лесные новогодние плантации. Так, в густом лесу Смолевичского района сейчас больше 6 тысяч пышных елей. Деревья уже окрепли, набрали нужную высоту. Совсем скоро их начнут развозить по всей стране.

Мы сейчас находимся на эксплуатационной площадке, где выращиваем новогодние деревья. Вырубаем в среднем по 60-80 единиц в сутки. Конечно же, территория охраняется, лесники следят за незаконной вырубкой. Олег Бондарь, и. о. лесничего ГЛХУ "Смолевичский лесхоз"

Елочные базары откроются на следующей неделе

Самостоятельно заниматься вырубкой елей запрещено. За это грозит штраф. А вот приехать на лесосеку вместе с лесничими и забрать понравившийся экземпляр, можно, специалисты сами помогут подобрать дерево.

Уже на следующей неделе по всей стране откроются елочные базары. На площадках традиционно предложат ели, сосны и пихты. Планируют реализовывать букеты и композиции из хвойных веток. В среднем стоимость зеленых красавиц составит от 17 до 33 рублей.