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С 1 августа базовая ставка увеличена до 198 рублей

Зарплаты бюджетников вырастут, причем уже второй раз за год. С 1 августа базовая ставка увеличена до 198 рублей.

В Министерстве труда и соцзащиты отмечают, что в этом году наблюдается опережающий темп роста зарплаты в бюджетной сфере над темпами в целом по стране. У бюджетников этот показатель 106,3 %, в среднем по республике - 105,6 %.


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