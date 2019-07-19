С 1 августа в Беларуси появятся новые стандарты по обеспечению комфортной среды для инвалидов

Направлены они, например, на повышение доступности лифтов - подходящий для колясок размер и кнопки с шрифтом Брайля. Также в списке совершенствование тактильных указателей, креплений для инвалидных колясок, например, в автобусах.

О Минске на ощупь репортаж Юлии Гризунт. Евгений Маркевич назвал этот перекресток одним из самых опасных в столице. Когда глаза могут различать только свет и тьму, а единственные ориентиры - бордюры и билборды, пройти такую дорогу без помощи почти невозможно. И все же мужчина не пользуется услугами сопровождающих. Уверен: язык до Киева доведет. Правда, как оказалось, иногда даже до Малиновки не с первого раза. Евгений признается, что в метро и в магазинах проблем не возникает. Консультанты готовы помочь, служба безопасности никогда не откажет сопроводить людей с инвалидностью в течение всего шопинга. И в этом мы убедились лично. Кстати, инвалиды по зрению I и II групп могут получить в комитетах по труду и соцзащиты смартфоны всего за 20 % стоимости. Сейчас гаджеты - неотъемлемая часть безбарьерной среды.







Этим летом в Беларуси стартовала программа "Крокі на гукі"

На некоторых зданиях стали появляться вот такие желтые круги. Это своего рода информационные рации. Через приложение на смартфоне инвалиды по зрению могут включить их, а голос из навигационной системы подскажет, где дверь, через сколько метров лифт, проинформирует о ступеньках. Система уже заработала в Минске, Витебске, Гомеле и Бресте. До конца года проект охватит всю Беларусь. В 2006 году всего 20 % Беларуси были безбарьерными, теперь специалисты называют цифру 60 %. Конечно, специальные паковочные места и пандусы пока есть не везде. Например, в старых зданиях их зачастую заменяют на кнопку для вызова помощи. Жилые дома продолжают делать инклюзивными. Иногда за счет государства, а порой своими руками.





С 1 августа вводятся новые стандарты для обеспечения безбарьерной среды