С 1 декабря автомобили должны быть оборудованы зимними шинами

Самое время позаботиться и о личном транспортном средстве. Надо "переобуться". С завтрашнего дня зимние шины обязательны. Ведь холодная погода несет возможные неприятности для автолюбителей. И к ним надо быть готовым. Если с утренней очисткой машины от осадков большинство справилось, то на скользкой дороге могут появиться проблемы. Чем опасна зимняя дорога, расскажет Александр Камович.

Cнег, ночные заморозки и некоторые неудобства для автолюбителей принесли в Беларусь приход зимы и последние дни осени. И если осадки особых проблем у водителей не вызвали, то обледенелая дорога внесла свои коррективы в ситуацию. Нынешний мониторинг ГАИ - это, можно сказать, напоминание забывчивым водителям о мерах безопасности.

Стражи дорог очередной раз напоминают, что с 1 декабря по 1 марта автомобили должны быть оборудованы зимними шинами. Это относится к легковому и грузопассажирскому транспорту, а также автобусам массой до 5 тонн. Есть к такой резине и свои требования - покрышки должны стоять на всех колесах и быть промаркированы специальными знаками. А высота протектора должна быть не менее 4 мм.

Надо ли говорить, что такие меры - это не прихоть ГАИ, а всего-навсего практика жизни. И для сравнения: с наступлением холодов только за неделю зафиксировано более 2 тысяч мелких аварий. Это на четверть больше чем неделей ранее. Последний случай, который наглядно показал, что зимние шины это просто необходимость, случился в Бобруйском районе.

На трассе Бобруйск - Мозырь BMW X5 выехал на встречную полосу и столкнулся с Citroеn. В результате ДТП 28-летняя пассажирка французской машины скончалась на месте аварии, а водитель и 15-летний пассажир получили множественные травмы. Владелец BMW и его 20-летняя спутница доставлены в больницу. В дорожной инспекции обратили внимание: на BMW были установлены летние шины.

Специалисты отмечают, что зимой летняя резина теряет свои качества, соответственно, сцепление с дорогой становится слабым. Для наглядности проведем эксперимент.

Для чистоты эксперимента нам предоставили два абсолютно одинаковых автомобиля с одной лишь разницей: на одной зимние, на другой летние покрышки. Скорость была одинаковая - 50 км/ч. Впрочем, тормозной путь зимняя резина показала 11 метров, а летняя 17. И это на сухом асфальте.