С 1 декабря на всех колесах авто должны быть установлены зимние шины

Зимние шины должны быть установлены на всех колесах автомобиля. Об этом сообщил старший инспектор по особым поручениям отделения регистрационно-экзаменационной деятельности и технического надзора ГУ ГАИ МВД Павел Санкевич, пишет БЕЛТА.

Он напомнил о своевременной подготовке машины к зиме. К 1 декабря водители обязаны заменить летнюю резину. Маркировки указаны в правилах дорожного движения. Из-за разных показателей сцепления при использовании на осях зимней и летней резины поведение автомобиля на дороге может быть абсолютно непредсказуемым.

Также Павел Санкевич рекомендовал водителям в сложных условиях изменить манеру вождения - реже перестраиваться из полосы в полосу, более внимательно относиться к обстановке при приближении к пешеходным переходам, перекресткам, планируя обгоны.

"Водителям необходимо понимать, что они отвечают за жизнь и здоровье других участников дорожного движения", - добавил Павел Санкевич.

За ненадлежащую подготовку транспортного средства и его эксплуатацию предусмотрена административная ответственность. Использование шин неустановленной конструкции (с летним рисунком) влечет штраф до 1 базовой величины (37 руб.), при повторном нарушении в течение года - от 2 до 5 базовых величин (74 руб. - 185 руб.). Также Госавтоинспекция вправе выдать предписание на устранение нарушений.