С 1 декабря водителей будут штрафовать за использование летней резины

О подготовке к морозному сезону напоминают сотрудники ГАИ. Тех, кто не успел сменить летнюю резину на зимнюю, просят сделать это как можно быстрее. Рейды в Минской области проводят регулярно. Пока водителей предупреждают и дают полезные советы насчет безопасного передвижения. С 1 декабря использование зимней обуви для авто будет обязательным.



Важный параметр, на который будут обращать внимание сотрудники ГАИ во время проверок, это остаточная высота протектора. Она должна быть не менее 4 миллиметров. Шины с большим износом также не разрешается использовать.