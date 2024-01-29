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С 1 февраля бюджет прожиточного минимума в Беларуси составит 406,74 рубля

С февраля на 10% повышаются все виды трудовых пенсий (то есть по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца).По предварительной оценке, средний размер пенсии по возрасту в феврале составит 811 рублей и увеличится к январю текущего года на 75 рублей.

Бюджет прожиточного минимума повысится на 10,6% исоставит почти 407 рублей.Автоматически пересмотрятся отдельные социальные выплаты, увеличатся пособия на детей.

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