Пособия на детей до 3 лет вырастут в Беларуси с 1 февраля

С 1 февраля в Беларуси увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Так, с 1 февраля по 31 июля размеры пособия на первого ребенка составят 605,99 рубля, на второго и последующих детей - 692,56 рубля, на ребенка-инвалида - 779,13 рубля. Размеры пособия выросли на 9 %.

Как пояснили в министерстве, в соответствии с законом от 29 декабря 2012 г. № 7-З "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей" размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет перерассчитываются два раза в год: с 1 февраля и 1 августа.

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составляет: на первого ребенка - 35 %, на второго и последующих детей - 40 % и на ребенка-инвалида независимо от очередности его рождения - 45 % среднемесячной зарплаты работников в республике за квартал.



В целом расходы на выплату пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в 2023 году составят 2 млрд. рублей.