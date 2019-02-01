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С 1 февраля статус детей, которые находятся в социально опасном положении, начнут пересматривать
Это касается порядка 24 тысяч несовершеннолетних. Как отметили в Минобразовании, новые критерии вводят социальные расследования. Специальные комиссии, которые формируются на базе школ и детских садов, в течение 15 рабочих дней будут изучать ситуацию в семье и после готовить специальный доклад о положении дел. Эксперты уверены: такой формат поможет разрешить конфликты в семьях, которые находятся в социально опасном положении, и сократит число детей, стоящих на учете.
Также до трех сокращено число критериев, по которым комиссия дает оценку положения ребенка: ведение родителями аморального образа жизни, неудовлетворение жизненных потребностей и отсутствие надзора за малышом. Сейчас на учете стоят 24 тысячи детей. До первого августа эта цифра может сократиться, если родители выполнят все условия комиссии.
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