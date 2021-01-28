3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
С 1 февраля в Беларуси повышается ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров
Так, для лиц в возрасте от 75 до 80 лет надбавка составит более 49 рублей, тем, кто старше 80 лет, и инвалидам первой группы добавят свыше 65 рублей. Повышение размера пенсии ждет и другие категории получателей: Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все