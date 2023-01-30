С 1 февраля в Беларуси повысится бюджет прожиточного минимума

С 1 февраля в Беларуси изменяются размеры бюджета прожиточного минимума, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 26 января 2023 года № 1 на период с 1 февраля по 30 апреля 2023-го утверждены размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам.

БПМ в среднем на душу населения установлен в размере Br341,48 - это на 0,5 % выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 ноября 2022 года по 31 января 2023-го.

По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ: трудоспособное население - Br377,14 (ранее - Br375,26); пенсионеры - Br256,7 (ранее - Br255,28); дети в возрасте до трех лет - Br217,39 (ранее - Br215,93); дети в возрасте от трех до шести лет - Br300,03 (ранее - Br298,21); дети в возрасте от шести до восемнадцати лет - Br365,76 (ранее - Br363,28).

В связи с изменением БПМ с 1 февраля 2023 года автоматически пересматриваются встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ. Это касается размеров госпособий семьям, воспитывающим детей, социальных пенсий, повышений к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров, доплат и надбавок пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите, а также пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Перерасчетом буду охвачены более 700 тыс. получателей социальных выплат (дети, пожилые граждане, инвалиды).