С 1 февраля в Брестской области вводится сбор за пересечение границы на машине

От уплаты сбора в Брестском регионе освобождаются транспортные средства, на которых следуют лица, выезжающие после похорон в Беларуси членов семьи и близких родственников, при наличии подтверждающих документов. Помимо этого, уплачивать сбор не нужно иностранным гражданам, выезжающим после пребывания на санаторно-курортном лечении и оздоровлении в санаторно-курортных и оздоровительных организациях Беларуси, при наличии подтверждающих документов. От сбора освобождаются иностранцы и лица без гражданства при наличии документов, подтверждающих степень тяжести и выраженности затруднений физической активности и участия 75-100 %, выданных компетентными органами государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства, граждане, выезжающие из Беларуси по постановлениям (решениям) компетентных органов о депортации (высылке), а также те, для кого установлен безвизовый порядок въезда и выезда в связи с проведением Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", при наличии оригинальных или электронных билетов на мероприятия фестиваля. Также не будут платить сбор белорусские граждане, направляемые за пределы страны для получения медпомощи и сопровождающие их лица, при наличии решения комиссии по направлению граждан Беларуси за пределы республики для получения медпомощи при Минздраве.