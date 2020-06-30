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С 1 июля в Беларуси отменяются ограничения для транзитных грузоперевозчиков

С 1 июля в Беларуси отменяются ограничения для транзитных грузоперевозчиков

С 1 июля в Беларуси отменяются ограничения для транзитных грузоперевозчиков, введенные для профилактики завоза коронавируса в страну.

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