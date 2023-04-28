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С 1 июня 2023 года белорусские водители не смогут пользоваться "Зеленой картой" для въезда в ЕС
Более 30 стран Европы заявили о том, что прекращают взаимодействие с Беларусью в рамках международной системы страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств "Зеленая карта". Об этом информируетпортал 1prof.by.
Зачем нужна "Зеленая карта"?
В преддверии сезона отпусков Белорусское бюро по транспортному страхованиюпредупредилобелорусских автовладельцев, которые планируют в ближайшее время путешествие за рубеж на своем авто, о расторжении международных договоренностей.
В перечень стран Европейской экономической зоны, которые прекращают взаимодействие с Беларусью, вошли Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембур, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония, Швейцария, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.
"Зеленая карта" - это международная система страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Она гарантирует возмещение ущерба пострадавшей стороне в случае ДТП на территории страны, входящей в систему. В "Зеленой карте" 48 стран. Беларусь вступила в нее в 2003 году.
В этой связи договоры страхования "Зеленая карта" с территорией действия вышеназванных стран могут заключаться при условии, что окончание срока их действия не превышает 31 мая 2023 года, уточняется на сайте Белорусского бюро по транспортному страхованию
Договоры страхования, заключенные на срок, превышающий эту дату, будут автоматически аннулированы 31 мая в полночь.
Что предлагают взамен?
Страховая компания отмечает, что с 1 июня владельцы транспортных средств при поездках за пределы Республики Беларусь должны будут заключать договор пограничного страхования на территории страны въезд
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