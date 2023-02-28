С 1 марта в Беларуси запрещено ловить щуку

С 1 марта по 15 апреля в рыболовных угодьях Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях устанавливается запрет на любительский и промысловый лов щуки обыкновенной. В Витебской области данный запрет вступает в силу с 9 марта и продлится по 23 апреля, сообщили в БООР.

В этот период щука идет на нерест, поэтому случайно пойманный хищник должен быть отпущен в живом виде.

В случае незаконной добычи щуки в период запрета нарушитель несет ответственность по ч.1 ст.16.25КоАП, что влечетналожение штрафа в размере от 10 до 30 БВ для физических лиц. Также придется возместить вред, причиненный окружающей среде, по 9 БВ за каждую особь, так как в период запрета ее лов исчисляется в тройном размере.

Кроме того, вБООРнапомнили, что по 31 марта продолжается запрет на лов сома обыкновенного.