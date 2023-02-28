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С 1 марта в Беларуси запрещено ловить щуку
С 1 марта по 15 апреля в рыболовных угодьях Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях устанавливается запрет на любительский и промысловый лов щуки обыкновенной. В Витебской области данный запрет вступает в силу с 9 марта и продлится по 23 апреля, сообщили в БООР.
В этот период щука идет на нерест, поэтому случайно пойманный хищник должен быть отпущен в живом виде.
В случае незаконной добычи щуки в период запрета нарушитель несет ответственность по ч.1 ст.16.25КоАП, что влечетналожение штрафа в размере от 10 до 30 БВ для физических лиц. Также придется возместить вред, причиненный окружающей среде, по 9 БВ за каждую особь, так как в период запрета ее лов исчисляется в тройном размере.
Кроме того, вБООРнапомнили, что по 31 марта продолжается запрет на лов сома обыкновенного.
Фото:pixabay.com
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