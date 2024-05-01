С 1 мая на 2,9 % увеличиваются размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, исчисляемых из БПМ, сообщает БЕЛТА.



Единовременное пособие в связи с рождением ребенка при рождении первого ребенка составит Br4187,30. При рождении второго и последующих детей - Br5862,22. Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности - Br418,73.



Ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет составит Br209,37. А ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством, - Br209,37, на ребенка-инвалида старше 3 лет - Br293,11.



Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет с I и II степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет составит Br418,73. С III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет - Br502,48. А ежемесячное пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека - Br293,11.

