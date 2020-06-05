В Беларусь приходит долгожданное тепло. Правда, синоптики вместе с настоящей летней температурой - до 24 градусов - прогнозируют дожди. Тем не менее к купальному сезону на водоемах все готово. Сотрудники ОСВОД работают на пляжах ежедневно и регулярно выезжают на осмотр акватории. На дежурстве и медработники. Все прибрежные зоны оснащены специальными табличками, которые указывают на безопасные места для купания.



С 1 мая только в Минском районе спасатели достали из воды 10 человек. Эксперты напоминают простые правила безопасности: заходить в воду в строго определенных местах, не плавать за буями и не оставлять детей без присмотра.



