С 1 мая в Беларуси повышаются пенсии

Соответствующий указ подписал Президент. Выплаты вырастут на 6,5 % и составят в среднем 411 рублей. Это почти на 30 рублей больше апрельских выплат. Всего же на выплату пенсий в этом году из бюджета направят около 11-ти с половиной миллионов рублей. Предыдущее повышение пенсий было в ноябре прошлого года.

