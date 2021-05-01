С 1 мая в Беларуси вступает в силу ряд изменений в социальной сфере

Бюджет традиционно подтягивает за собой и другие надбавки

Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 2 732 рубля 70 копеек, при рождении второго и последующих - 3 825 рублей 78 копеек.



Вырастет и единовременное пособие женщинам, ставшим на учет до 12-недельного срока беременности.



Изменения коснулись и пенсионеров. Теперь доплаты за возраст от 75 до 79 лет - 51 рубль, а лицам старше 80 - 68 рублей. Надбавки на уход пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, 34 рубля.

