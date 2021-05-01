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С 1 мая в Беларуси вступает в силу ряд изменений в социальной сфере

С сегодняшнего дня - новый бюджет прожиточного минимума. В среднем на душу населения он составит 273 рубля и 27 копеек. И это плюс 4 % к прежнему размеру. Новая величина будет действовать 3 месяца - до конца июля.


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  • Бюджет традиционно подтягивает за собой и другие надбавки

  • Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 2 732 рубля 70 копеек, при рождении второго и последующих - 3 825 рублей 78 копеек.

  • Вырастет и единовременное пособие женщинам, ставшим на учет до 12-недельного срока беременности.

  • Изменения коснулись и пенсионеров. Теперь доплаты за возраст от 75 до 79 лет - 51 рубль, а лицам старше 80 - 68 рублей. Надбавки на уход пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, 34 рубля.

  • Все эти выплаты увеличатся соразмерно росту бюджета прожиточного минимума на 4 %.



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