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С 1 мая в Беларуси запускают систему коммерческих медиаизмерений
Чем удержать зрителя у телеэкранов? И как рейтинги превратить в деньги? В Беларуси наступает новая эра телевидения.
С 1 мая в нашей стране запускают систему коммерческих медиаизмерений. Она позволит подсчитать, сколько человек смотрят одномоментно тот или иной канал, программу, сериал. И даже на какой минуте переключают. Исследования проводят по международным стандартам. В социсследовании участвуют на данный момент 500 домовладений. Информация о них – коммерческая тайна. Известно, что это люди разных возрастов и профессий. Их предпочтения фиксируют круглосуточно. С этой целью к телевизорам подключен специальный прибор – медиаметр. Оборудование и программное обеспечение - продукт британской компании Kantar.
Всего в мире таких компаний несколько. И у нас она одна из наиболее авторитетных. Если мне память не изменяет, порядка 80 стран объединяет. И это очень здорово. В любом случае наличие крупного международного измерителя в стране - это значительный стимул в стране для работы телевизионного сектора. И это очень серьезный стимул для работы рекламного рынка.
Данный проект очень хорошо вошел в жизнь наших участников панели. По мнению наших британских коллег, достаточно профессионально наши участники участвуют в этих измерениях. Причем, по их оценке, многие страны к этому идут годами, а в нашей стране удалось за пару месяцев.
На следующей неделе телекомпании получат тот инструмент, который позволит более точно формировать телевизионную сетку: полноценные, достоверные, основанные на принципах международных стандартов исследования. Такая система измерения телеаудитории используется во многих странах мира. Точные данные позволяют телеканалам быть ближе к зрителю, понимать запросы аудитории и предлагать ей актуальный и качественный контент. Ведь от его популярности зависят в том числе рекламные поступления, а значит и экономика белорусских медиа. Планируется, что пока аналитическая информация клиентам будет предоставляться раз в месяц. В перспективе подобные исследования будут проводить и в интернете.
Кроме этого, у нас сегодня ведутся переговоры с нашим ключевым партнером, лидером в области медиаизмерений. У них также есть достаточно серьезные технологии и в области интернет-измерения. Одна из них построена как раз на этом оборудовании. Подключается на добровольной основе. Меряет интернет-трафик. И мы можем понимать, какой контент потребляют наши участники панели
Такой прибор в Беларуси есть. В ближайшее время технологию начнут испытывать.
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