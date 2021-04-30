С 1 мая в Беларуси запускают систему коммерческих медиаизмерений

Всего в мире таких компаний несколько. И у нас она одна из наиболее авторитетных. Если мне память не изменяет, порядка 80 стран объединяет. И это очень здорово. В любом случае наличие крупного международного измерителя в стране - это значительный стимул в стране для работы телевизионного сектора. И это очень серьезный стимул для работы рекламного рынка.

Александр Гануш, гендиректор ООО "Индустриальные решения"

