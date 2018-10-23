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С 1 ноября в Беларуси увеличатся трудовые пенсии

Сегодня Глава государства подписал указ о повышении трудовых пенсий. С 1 ноября они в среднем увеличатся на 5,3 %. Документом предусматривается перерасчет трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы по стране.

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