С 1 ноября в связи с эпидобстановкой Беларусь временно ограничивает въезд

С 1 ноября Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства на всех наземных пунктах пропуска в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19. Прибывающих в Беларусь через Национальный аэропорт Минск новые правила не касаются. Данную информацию разместил на своем сайте Госпогранкомитет. Там же подробно указано, кто не подпадает под ограничения, а кому надлежит находиться на самоизоляции в течение 10 дней после прибытия в страну.



