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С 1 октября для физлиц меняются условия доступа к личному кабинету в ЕРИП
Условия доступа к личному кабинету в ЕРИП для физлиц меняются с 1 октября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт организации.
Вместо согласия на обработку персональных данных в личном кабинете ЕРИП, предоставляемого на срок 5 лет, основанием обработки будет являться договор об использовании (оферта), который будет заключаться с клиентом на 3 года. Заключение договора будет осуществляться в электронном виде путем проставления клиентом отметки в специальном поле на сайте личного кабинета ЕРИП.
Применявшиеся ранее для регистрации формы согласие на обработку персональных данных и правила об использовании личного кабинета ЕРИП будут действовать до 1 октября 2024 года.
Пользователям, которые регистрировались с предоставлением согласия на обработку персональных данных, предлагается не позднее 31 июля 2025 года на основании публичной оферты заключить дополнительное соглашение к правилам использования личного кабинета ЕРИП и перейти на обслуживание в дистанционном сервисе в соответствии с договором об использовании. "Личные кабинеты ЕРИП клиентов, которые не перейдут на обслуживание на основании договора об использовании, будут удалены 1 августа 2025 года", - подчеркнули в организации.
ОАО "НКФО "ЕРИП" проинформирует пользователей о необходимости входа в личный кабинет ЕРИП не позднее 31 июля 2025 года, чтобы продолжить пользоваться сервисом на условиях нового договора. Информирование будет осуществляться путем направления информации на e-mail, который был указан клиентом.
С текстами документов можно ознакомиться на сайте организации.
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