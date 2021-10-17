В Витебской области число лосей и косуль за 5 лет увеличилось на треть

С 1 октября в Беларуси открыт сезон загонной охоты на копытных. Сейчас охотхозяйства сделали упор на работу с белорусскими охотниками. И чтобы возможность добыть желанный трофей была реальной, активно развивают популяцию. Например, в Витебской области численность копытных увеличилась на треть. Подробнее - Ольга Масловская.

Для Александра Рудницкого охота - хобби длиною в жизнь. В шесть лет за дичью взял отец. С тех пор древний промысел стал любимым занятием. Пусть удачных выходов в лес намного меньше, чем "холостых", впечатлений всегда с избытком.

Вечер, низкое солнце октября, длинные тени. В такое время зверь покидает укрытия. Ветер стих, значит, шансов на удачу больше. В сопровождении опытного егеря охотник проходит не один километр, прежде чем дичь попадает на глаза.

Сегодня пожелание "ни пуха, ни пера" оказалось пророческим. Добыта косуля. Кроме индивидуальной охоты с 1 октября до 31 декабря специалисты готовы организовать охоту загонную. В угодьях Верхнедвинского района они уже состоялись.

Охрана животного мира - общая задача егерей и охотников

Численность копытных за последние пять лет в северных угодьях Белорусского общества охотников и рыболовов выросла значительно. По учетам 2021-го насчитывается не менее 10 тыс. особей косули, лося - почти 6 тыс. В этом году 11 хозяйств открыли охоту на оленя. В 2015-м это было возможным только в трех.

Благодаря госпрограмме, с 2015 года каждый год вселяем оленя благородного, покупаем в Прибалтике и на белорусских охотфермах. Виктор Воронцов, зампредседателя, главный охотовед Витебской областной организационной структуры РГОО "БООР"

Охотничьи угодья круглый год защищают от хищников и браконьеров, в периоды недостатка естественных кормов копытных берут на довольствие.



Сейчас кормушки пусты. Подкормка диких животных в охотугодьях Витебской области начинается 10 ноября. Продовольственную безопасность оленям и косулям обеспечивают до 25 марта. Это самый продолжительный период среди регионов Беларуси. Оно и понятно - север страны.