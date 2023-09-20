С 1 октября в Беларуси вырастут надбавки у отдельных категорий медработников

В Беларуси с1 октября вырастут надбавки у отдельных категорий работников медицины. Такая информация размещена в официальном телеграм-канале Министерства здравоохранения, пишет БЕЛТА.

Сообщается, что Минздрав принял постановление "Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 июня 2019 г. № 53" от 5 сентября 2023 года №128.

Согласно документу, повышается размер надбавки за особенности профдеятельности работникам с высшим немедицинским образованием. Уточняется, что имеются в виду психологи, биологи, энтомологи, физики, химики, физиологи, инструкторы-методисты физической реабилитации, по эрготерапии, по адаптивной физкультуре, зоологи. Данным специалистам надбавка увеличится на 50 % оклада. Вместе с тем установлена надбавка за особенности профессиональной деятельности врачам-реабилитологам в размере 50 % оклада.

Также постановлением исключена норма по установлению надбавки за особенности профессиональной деятельности педработникам из числа профессорско-преподавательского состава, которые выполняют функции кураторов учебной группы, при реализации содержания образовательных программ высшего образования в дневной форме получения образования.

Документ предусматривает ограничения надбавки за сложность и напряженность работы в зависимости от уровня оказания медицинской помощи в части размера средств, направляемых на ее выплату, и размера этой надбавки конкретному работнику.

Как подчеркнули в Министерстве здравоохранения, изменение условий оплаты труда ориентировано на их дальнейшее совершенствование и ликвидацию диспропорций в размерах надбавки за сложность и напряженность работы между регионами страны и отдельными работниками.