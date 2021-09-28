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С 1 сентября 2021 года биометрические паспорта выдают все отделы по гражданству и миграции Беларуси

Почти месяц, как в Беларуси действуют документы нового образца. С 1 сентября их выдают все отделы по гражданству и миграции. Ежедневно в ОГиМ поступает около тысячи заявок от белорусов и иностранцев, постоянно проживающих на территории нашей страны, на изготовление биометрических паспортов и видов на жительство, а также ID-карт. По традиции больше всего новых документов выдали в отделе Фрунзенского района Минска - их обладателями стали уже около 600 человек.

Биометрические паспорта понадобятся исключительно для выезда за границу. Изготовление такого паспорта возможно только при наличии у заявителя ID-карты. Сроки оформления биометрических паспортов меньше, чем обычных - от 5 до 15 дней. На документы нового образца подано уже свыше 10 тысяч заявок.

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