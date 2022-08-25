С 1 сентября ГАИ усилит контроль на дорогах, организует рейды, напомнит о правилах перевозки детей

Напомнить самым маленьким про опасность на дороге. Акция "Внимание: дети!" стартовала сегодня, 25 августа. Через неделю начнется новый учебный год, дети возвращаются в город после каникул, а значит водители должны стать заметнее на дороге. На протяжении двух недель необходимо двигаться с ближним светом фар, чтобы маленькие пешеходы обращали внимание на поток машин. По традиции в первый день комплексного мероприятия сотрудники ДПС раздали водителям, у которых нет нарушений, и их детям сувениры.