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С 1 сентября ГАИ усилит контроль на дорогах, организует рейды, напомнит о правилах перевозки детей
Напомнить самым маленьким про опасность на дороге. Акция "Внимание: дети!" стартовала сегодня, 25 августа. Через неделю начнется новый учебный год, дети возвращаются в город после каникул, а значит водители должны стать заметнее на дороге. На протяжении двух недель необходимо двигаться с ближним светом фар, чтобы маленькие пешеходы обращали внимание на поток машин. По традиции в первый день комплексного мероприятия сотрудники ДПС раздали водителям, у которых нет нарушений, и их детям сувениры.
В каждом областном центре, в Минске сотрудники ГАИ напоминают водителям о правилах безопасной перевозки детей, включении ближнего света фар. Эти мероприятия ГАИ проводит традиционно в начале и в конце учебного года.
С 1 сентября инспекторы усилят контроль на дорогах, организуют рейды, напомнят о правилах перевозки детей. А завтра инспекторы по всей стране проведут единый день безопасности. Комплексный подход направлен на предотвращение ДТП с участием несовершеннолетних. Для этого у школ и мест массового пребывания детей дежурят сотрудники милиции, на дороги и тротуары наносится информационная разметка, контролируется освещение, а с педагогами и учащимися будут проведены беседы на темы безопасности.
Фото:pixabya.com