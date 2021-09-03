С 1 сентября в 100 минских школах начал работу "Умный буфет"

Меню в школьных столовых будет корректироваться каждую четверть. Об этом сообщили в профильном ведомстве. С 1 сентября школьники питаются по вновь разработанному двухнедельному меню. Шире стал ассортимент салатов, мясных блюд. На завтрак в качестве эксперимента школьникам предложили перепелиные яйца. Обеды теперь готовят на рапсовом масле. Сегодня в школах страны горячим питанием охвачены более 90 % учащихся. Меню соответствует основным критериям по калорийности и стоимости. Также организована работа школьных буфетов.