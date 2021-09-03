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С 1 сентября в 100 минских школах начал работу "Умный буфет"
Меню в школьных столовых будет корректироваться каждую четверть. Об этом сообщили в профильном ведомстве. С 1 сентября школьники питаются по вновь разработанному двухнедельному меню. Шире стал ассортимент салатов, мясных блюд. На завтрак в качестве эксперимента школьникам предложили перепелиные яйца. Обеды теперь готовят на рапсовом масле. Сегодня в школах страны горячим питанием охвачены более 90 % учащихся. Меню соответствует основным критериям по калорийности и стоимости. Также организована работа школьных буфетов.
С 1 сентября в 100 школах Минска мы внедрили пилотный проект "Умный буфет". Ребенок пользуется QR-кодом, оплачивает свою покупку, а деньги списываются со счета, который пополняют дети, родители за питание, это единый счет.
Таким образом, покупки в буфете станут более прозрачными и исключат наличный оборот денежных средств. Позже опыт планируют распространить и в другие регионы.
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