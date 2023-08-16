С 1 сентября в Беларуси вырастут пенсии в среднем на 5 %

В Беларуси с 1 сентября в среднем на 5 %. Повышаются все виды трудовых пенсий: по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Размер увеличения будет у каждого свой, в зависимости от продолжительности стажа, величины заработка, а также различных установленных доплат. Это второе повышение пенсии в текущем году.

По предварительной оценке, средний размер пенсии неработающего пенсионера в сентябре составит 737 рублей. Из бюджета Фонда социальной защиты населения на выплату пенсий направляется 1,7 млрд рублей в месяц, в том числе 72 млн рублей - на повышение пенсий согласно указу. Наталия Павлюченко, первый замминистра труда и социальной защиты Беларуси