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С 1 сентября в Беларуси вырастут пенсии в среднем на 5 %

В Беларуси с 1 сентября в среднем на 5 %. Повышаются все виды трудовых пенсий: по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Размер увеличения будет у каждого свой, в зависимости от продолжительности стажа, величины заработка, а также различных установленных доплат. Это второе повышение пенсии в текущем году.

По предварительной оценке, средний размер пенсии неработающего пенсионера в сентябре составит 737 рублей. Из бюджета Фонда социальной защиты населения на выплату пенсий направляется 1,7 млрд рублей в месяц, в том числе 72 млн рублей - на повышение пенсий согласно указу.
Наталия Павлюченко, первый замминистра труда и социальной защиты Беларуси

В нашей стране трудовые пенсии получают около 2,3 млн человек. В 2023 году на выплаты белорусам направят порядка 19 млрд белорусских рублей.

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