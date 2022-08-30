С 1 сентября в силу вступает новый образовательный стандарт в дошкольном образовании

В новый учебный год по новым правилам. Теперь и в дошкольных учреждениях. Новации продиктованы образовательным стандартом, что вступает в силу 1 сентября. Это четвертый за всю историю Беларуси стандарт в системе дошкольного образования. Правки документа - отчасти следствие работы над Кодексом об образовании.