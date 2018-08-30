С 1 сентября вырастут зарплаты. Тарифные ставки повысятся у врачей и педагогов

В Беларуси повышаются тарифные ставки педагогам и работникам системы здравоохранения, а также тарифная ставка первого разряда всем бюджетникам. Соответствующий проект постановления Совета Министров подготовлен по поручению Главы государства и одобрен им.

Зарплаты вырастут с 1 сентября. Так, педагогическим работникам и помощникам воспитателей детских дошкольных учреждений предусмотрено повышение тарифных ставок на 20 %. Доплаты врачей и медицинских сестер повысят в размере 20 % и 13 % соответственно. Повышение окладов провизоров, фармацевтов, физиков, химиков, биологов составит от 40 до 100 %.